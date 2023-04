Proseguono i controlli a Trento, arrestata latitante 38enne

(ANSA) - TRENTO, 03 APR - Gli agenti della Squadra volanti di Trento hanno arrestato nel fine settimana una donna di 38 anni destinataria di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Massa Carrara. La 38enne, identificata in piazza Leonardo Da Vinci, è stata trasferita nel carcere di Trento.

L'arresto - informa la Questura di Trento - è avvenuto nell'ambito dei controlli effettuati dagli agenti per la prevenzione e il contrasto del traffico di stupefacenti. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre cento persone e sono stati effettuati alcuni controlli in locali pubblici in centro per garantire il rispetto delle norme in materia di pubblici esercizi. Tre cittadini italiani sono stati denunciati a vario titolo. (ANSA).