Comune Trento, via libera a progetto unitario area San Vincenzo

(ANSA) - TRENTO, 03 APR - La Giunta comunale di Trento ha dato il via libera alla proposta di delibera che, con un progetto unitario previsto dal Prg, ridisegna i 25 ettari dell'area San Vincenzo a Mattarello, in larga parte di proprietà della Provincia autonoma di Trento. Su proposta dell'amministrazione comunale, l'area è destinata a ospitare non solo grandi eventi musicali, ma anche aree verdi, strutture sportive, collegamenti ciclabili e pedonali, un grande parcheggio (anche con funzioni di attestamento e per i pullman).

Il progetto unitario prevede a sud i campi da calcio e da softball. Nella parte centrale è collocato lo spazio per i grandi eventi, con il palco e tre settori per il pubblico, fruibili come aree verdi quando non sono previsti concerti. A nord invece ci sono il percorso di avviamento al ciclismo e per skiroll o roller e una fascia di campi sportivi a raso non strutturati (foot volley, pallavolo, calcetto, pallacanestro, ginnastica all'aperto) utilizzabile all'occorrenza come parcheggio. A ovest dell'area destinata a parcheggio vero e proprio, a servizio degli eventi o delle attività organizzate nell'area, è prevista anche la fermata della futura tramvia.

Tra le prescrizioni della Giunta - si apprende - c'è la massima attenzione agli aspetti paesaggistici e all'interconnessione tra strutture sportive e verde, oltre alla garanzia di massima fruibilità dell'area durante tutto il corso dell'anno.

Dopo il via libera della Giunta, il progetto unitario sarà esaminato dalla commissione urbanistica e dal Consiglio comunale. (ANSA).