Figlia muore per un malore, la madre anziana di stenti

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - Dramma della solitudine a Pergine Valsugana, in Trentino, dove una donna di 55 anni, Franca Bernabè, è morta per un malore e la madre anziana, Filomena Antonacci di 82 anni, solo giorni dopo, probabilmente di stenti.

Lo scrive oggi la stampa locale.

Le due donne condividevano un appartamento dell'istituto di edilizia sociale trentino in via Petrarca. La figlia, che si prendeva cura dell'anziana, sarebbe morta, probabilmente per arresto cardiaco, tre settimane fa, la madre solo due settimane dopo. Sono stati i vicini di casa a lanciare l'allarme per i cattivi odori che provenivano dall'abitazione. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Madre e figlia sarebbero stati seguiti dai servizi sociali, ma in più occasioni avrebbero rifiutato l'aiuto. Il medico legale ha confermato la morte naturale per entrambi. (ANSA).