Per l'intercomparto si punta all'adeguamento all'inflazione

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Ieri sera, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, il direttore generale, Alexander Steiner, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno discusso le modalità di svolgimento delle trattative riguardanti il contratto collettivo d'intercomparto della Pubblica amministrazione.

"L'obiettivo dell'incontro era quello di mostrare come possiamo garantire l'adeguamento all'inflazione per il periodo contrattuale 2019-2021 per il contratto d'intercomparto e per il contratto collettivo degli insegnanti e definire un primo pagamento in acconto per l'adeguamento all'inflazione 2022", ha sottolineato il presidente Kompatscher. "Importante anche definire come possano essere messi a disposizione i necessari strumenti finanziari con il bilancio suppletivo", ha spiegato il presidente ai rappresentanti sindacali. Questo passo è necessario per consentire una rapida conclusione del contratto collettivo d'intercomparto per il 2019-2021. (ANSA).