Grandi nomi domani alla Marlene Südtirol Sunshine Race

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Domani a Nalles, in Alto Adige, andrà in scena il grande spettacolo della mtb internazionale. Si corre la 22/a Marlene Südtirol Sunshine Race, quarta tappa del prestigioso circuito Italia Bike Cup Chaoyang. Iscritte ben 22 nazioni e molti campioni azzurri e stranieri che animeranno il tradizionale circuito di 4,2 km denso di toste salite e spettacolari discese.

Presente Simone Avondetto, campione del mondo di mtb U23 nel 2022, Nadir Colledani, vincitore della Marlene Südtirol Sunshine Race nel 2022, i trentini Andrea Righettini e Martino Fruet e, tra i campioni stranieri, l'austriaco Gregor Raggl, il francese Joshua Dubau, campione europeo XCO nel 2018, il belga Jens Schuermans ed il polacco Bartłomiej Wawak. Favorite tra le donne elite la regina di casa Eva Lechner, la campionessa italiana in carica XCO Giada Specia, la danese Sofie Pedersen, la campionessa olandese Anne Tauber, oltre all'ucraina Yana Belomoina, l'austriaca Laura Stigger e la svizzera Ramona Forchini. I primi a confrontarsi saranno gli Juniores alle 9.30, mentre alle 11.30 gareggeranno le donne Elite-U23 seguite subito dopo dalle Juniores. Infine alle 13.30 toccherà alla categoria maschile Elite-U23. (ANSA).