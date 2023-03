Si ribalta l'auto sulla Mebo, una persona ferita gravemente

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - Una persona è rimasta gravemente ferita in seguito al ribaltamento, sulla superstrada Bolzano-Merano, della vettura su cui viaggiava. È ora ricoverata all'ospedale di Bolzano. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca e la Croce rossa.

Ferite gravi ha riportato anche una donna di 90 anni, investita da un'auto che faceva manovra per uscire da un parcheggio, nel centro di Monguelfo, in Val Pusteria. Soccorsa dal medico d'urgenza di San Candido, è stata trasportata all'ospedale di Bolzano dal Pelikan 2 dell'elisoccorso. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri.

(ANSA).