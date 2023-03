Incendio a Bolzano, cucina in fiamme

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - In una cucina di un appartamento di via San Vigilio a Bolzano ieri sera è scoppiato un incendio.

I vigili del fuoco del Corpo permanente sono stati allertati alle ore 20 di ieri sera. Arrivati sul posto la cucina era in fiamme. Mentre un'inquilina aveva lasciato l'appartamento, un'altra persona stava cercando di spegnere il fuoco. Entrambi sono stati portati all'ospedale dalla Croce rossa per sospetta intossicazione.

L'incendio è stato completamente spento dalla squadra di intervento in brevissimo tempo e l'appartamento è stato subito ventilato, per favorire la fuoriuscita del fumo. I danni sono ingenti. (ANSA).