Continuano i controlli a Trento, tre denunciati per spaccio

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - Nel corso dell'ultimo fine settimana, i carabinieri e la Polizia locale di Trento hanno messo in campo una serie di iniziative finalizzate al contrasto del traffico di droga. Complessivamente - informa l'arma - sono state identificate più di cento persone, di cui otto sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo.

I servizi si sono svolti sia in borghese, sia in uniforme, con il controllo di alcuni esercizi pubblici del centro storico, maggiormente interessati dalla "movida" notturna, nonché dei principali parchi e piazze della città.

Tre persone originarie della Nigeria, rispettivamente di 30, 29 e 25 anni, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per spaccio. Altre cinque persone, prevalentemente giovani residenti in Trentino, sono state segnalate al Commissariato del Governo per detenzione di stupefacenti (hashish ed eroina) per uso personale. Un altro giovane, residente in zona, è stato sorpreso con un coltello a serramanico di circa 19 centimetri, sottoposto a sequestro.

I controlli svolti nelle zone interessate dalla "movida", hanno invece portato ad alcune sanzioni amministrative. (ANSA).