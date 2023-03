Comune Trento, aggiudicato bando per hub intermodale all'ex Sit

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - L'associazione temporanea di imprese costituita da Mak costruzioni srl di Lavis (capogruppo) e dalla Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana si è aggiudicata la gara europea per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori del nuovo hub di interscambio all'ex Sit, con un ribasso del 13%. Si tratta - informa il Comune di Trento - di un'aggiudicazione temporanea, che diventerà definitiva al termine della fase di verifica di eventuali anomalie. La stipula del contratto è prevista entro il mese di luglio, come richiesto dal Pnrr.

Il nuovo hub di interscambio è stato finanziato dal Pnrr per un importo di 20 milioni di euro su un costo complessivo di 22.730.000 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio per auto ad uso pertinenziale per circa 150 posti, una nuova stazione delle autocorriere al piano terra, un giardino sospeso di circa 5.000 metri quadrati. L'intervento costituisce il primo lotto del potenziamento dell'attuale centro intermodale di Trento. Il progetto prevede anche tutte le opere necessarie alla completa bonifica del terreno.

Le offerte presentate per la realizzazione dell'opera sono due: oltre a quella della Mak-Lagorai, c'è anche quella dell'Ati costituita dalla bresciana Pavoni spa (capogruppo) e dalle società venete Bonotto srl e Lorenzin srl. (ANSA).