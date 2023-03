Scontro tra auto e mezzo pesante, incidente mortale in A22

(ANSA) - TRENTO, 28 MAR - È una donna di 50 anni, originaria della provincia di Bologna, la vittima dell'incidente stradale che si è verificato poco dopo le 12 sull'A22, in direzione sud, all'altezza del casello di Trento sud. A quanto si apprende nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto ed un mezzo pesante.

Una delle due auto avrebbe tamponato l'altra, poi terminata contro un mezzo pesante. Ferito, in modo non grave, un uomo di 52 anni, anche lui residente nel Bolognese. La vittima ed il ferito non viaggiavano nella stessa auto. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si occupa dei rilievi. (ANSA)