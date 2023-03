Pnrr: all'Alto Adige i fondi per cinque nuovi bus a idrogeno

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - Cinque nuovi autobus ad idrogeno entreranno in servizio in Alto Adige grazie ai fondi del Pnrr.

Lo ha annunciato l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

"Abbiamo partecipato al relativo bando Pnrr per l'acquisto di nuovi autobus ad emissione zero - ha spiegato l'assessore - ed i fondi sono stati assegnati alla Provincia tramite il comune di Bolzano, che ringrazio per questa trattativa che abbiamo fatto insieme".

I fondi, poco meno di 3,5 milioni di euro, sono stati girati a Sasa, la società che acquisterà i nuovi autobus.

Sempre in materia di mobilità sostenibile, la giunta provinciale di Bolzano ha approvato le linee guida per il finanziamento di progetti di incentivazione. Con questa delibera, ha sottolineato ancora Alfreider, si punta "a coinvolgere anche le altre istituzioni pubbliche, le istituzioni private ed altri soggetti che possono partecipare a questo percorso".

Due gli obiettivi principali delle linee guida: la mobilità ciclistica ed il sostegno di progetti locali sulla mobilità sostenibile, per coinvolgere i comuni, le associazioni turistiche e le oimprese. Tra le innovazioni, l'assessore alla mobilità cita il finanziamento dei parcheggi coperti anche nei condomini, l'acquisto o il noleggio di e-bike per le aziende e, infine, l'apertura alle associazioni come soggetti che possono partecipare ai bandi.

La delibera introduce poi il principio di rotazione, per cui si potrà partecipare ai bandi solo ogni due anni e l'obbligo che i progetti siano compatibili con il "Südtirol pass". (ANSA).