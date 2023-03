Molte star alla Gardenissima, il gigante più lungo al mondo

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - La tradizionale e avvincente Südtirol Gardenissima è l'ultimo grande appuntamento della stagione sciistica e, di fatto, sancisce la fine dell'inverno, sebbene gli impianti in Val Gardena resteranno aperti fino all'11 aprile. Südtirol Gardenissima con i suoi sei chilometri è lo slalom gigante più lungo al mondo. Al via ci saranno molti appassionati dello sci e atleti del calibro di Alex Vinatzer, Nadia e Nicol Delago, il vincitore dell'edizione scorsa Christof Innerhofer, Dominik Paris, Mattia Cason e Daniel Hemetsberger, ma anche Kristian Ghedina e Isolde Kostner, Il 1° aprile la giornata inizierà presto per gli oltre 700 partecipanti (in rappresentanza di 15 Paesi, tra cui Brasile e Canada) che, alle ore 6.15 con inizio della gara alle ore 7:30, saranno già in pista per la ricognizione e che entro mezzogiorno avranno concluso la propria prova.

In partenza, come sempre, due cancelletti: uno rosso e uno blu. Il percorso, infatti, nella parte iniziale, sarà uno slalom gigante parallelo per diventare poi un unico tracciato di slalom gigante. (ANSA).