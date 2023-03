Tennis: Miami; Sinner batte Dimitrov e va agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Jannik Sinner impiega meno di un'ora e mezza per superare Grigor Dimitrov nel terzo turno del Miami Open. L'azzurro, n. 11 della classifica ATP, ha sconfitto 6-3, 6-4 il 32enne bulgaro, n. 27 del mondo, 'vendicandosi' del loro unico precedente nel 2020 a Roma, quando era stato rimontato agli ottavi degli Internazionali. Ora Sinner troverà il russo Andrej Rublev, testa di serie numero 6 sul cemento della Florida per la loro quinta sfida in carriera, con il bilancio finora in perfetta parità: 2-2, con vittorie dell'italiano a Barcellona (2021) e Montecarlo (2022), e i due ko subiti entrambi per ritiro (nel 2020 a Vienna e l'anno scorso ai Sedicesimi del Roland Garros). (ANSA).