Payback sanitario, Trentino sospende i rimborsi per un anno

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - Notizia positiva per le aziende trentine sul tema del "payback sanitario". In attesa del pronunciamento del Tar del Lazio, sul piano nazionale, e del Tar di Trento su quello locale, la Provincia autonoma di Trento ha deciso di sospendere fino ad aprile 2024 l'esecutività dei rimborsi chiesti alle aziende che forniscono i dispositivi medici al servizio pubblico provinciale, in base alla normativa statale che impone agli operatori economici di restituire una quota della spesa in eccesso effettuata dalle Regioni. Lo hanno comunicato ai rappresentanti delle imprese del settore. il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l'assessore alla salute Stefania Segnana.

Il tema del payback sanitario è legato all'obbligo posto allo Stato dalle aziende fornitrici di dispositivi medici di adempiere al ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico. Per il solo Trentino la cifra da restituire all'Amministrazione è pari a 46 milioni di euro, 2,2 miliardi di euro invece il complessivo nazionale.

Il termine per i versamenti, inizialmente previsto entro il 31 gennaio scorso, era stato posticipato al 30 aprile. (ANSA).