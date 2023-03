Fillea e Feneal Trentino,a rischio 2445 lavoratori dell'edilizia

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - "Alla luce dei vari provvedimenti del Governo, il settore costruzioni rischia un netto peggioramento dell'occupazione e della qualità del lavoro, con gravi impatti sull'ambiente e sulla possibilità di rigenerare quartieri e periferie, senza raggiungere così gli obiettivi Onu e dell'Unione europea per le città sostenibili". Lo affermano i segretari sindacali di Fillea Cgil e Feneal Uil del Trentino, Giampaolo Mastrogiuseppe e Matteo Salvetti, intervenendo in conferenza stampa sulla mobilitazione lanciata a livello nazionale.

"Dall'analisi dei dati di Cassa edile - spiegano i due segretari trentini - emerge che con il superbonus sono cresciute le imprese attive e gli addetti del settore. Nell'anno ape 2021/22 (che va da ottobre a settembre dell'anno successivo) si contano 13.177 addetti e 2.099 imprese attive. Nell'anno della nascita del superbonus, i lavoratori erano 10.732, le imprese attive 1.814. Dunque un incremento di 2.445 lavoratori e 285 aziende che si potrebbero perdere con la cancellazione degli sgravi fiscali. Parliamo di una possibile contrazione del 16% di lavoratori che producono, una massa salari di 20 milioni di euro sui quali si perderebbe anche la relativa imposta".

A quanto riferito da Mastrogiuseppe e Salvetti, una delegazione del Trentino parteciperà alla manifestazione in programma il prossimo 1/o aprile a Torino. (ANSA).