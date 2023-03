Al volante in stato di ebbrezza, 12 sanzioni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - Nel corso dell'ultimo fine settimana, dodici automobilisti sono stati sanzionati in Trentino dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Gli automobilisti - informa l'arma - sono stati individuati nell'ambito dei controlli per la prevenzione degli incidenti stradali.

Dei dodici sanzionati, cinque automobilisti si erano messi al volante con valori superiori a 1,5 grammi per litro. Il valore più alto è stato rilevato a un 39enne controllato a Predaia con un tasso pari a 2,56 grammi per litro e un 27enne di Borgo Valsugana, con 2,38 grammi per litro. (ANSA).