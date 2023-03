Brennero: gestione digitale del traffico per i camion

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Solo con una politica coordinata e congiunta è possibile ottenere un miglioramento sul trafficato corridoio Monaco-Verona. Pertanto, l'obiettivo di Italia, Austria e Germania deve essere quello di gestire il traffico su questo corridoio in modo transfrontaliero e congiunto. Lo hanno confermato oggi a Bolzano nel corso di un incontro il ministro bavarese, Christian Bernreiter, l'assessore tirolese, Renè Zumtobel, e l'assessore altoatesino alla mobilità, Daniel Alfreider.

"La cosa più importante per una gestione comune è lo scambio di dati sul traffico per creare una maggiore programmazione, i tre territori vogliono lavorare insieme su questo", sottolinea l'assessore provinciale alla mobilità Alfreider. "Vogliamo raggiungere la sicurezza per gli utenti della strada, una migliore qualità della vita per i residenti e, naturalmente, un sollievo per l'ambiente; questo può essere raggiunto solo se gli Stati considerano il corridoio come qualcosa di comune", ha detto Alfreider. In futuro, il traffico merci e passeggeri sulla linea del Brennero dovrà essere gestito in comune in modo digitale. Un gruppo di lavoro tecnico tra i tre territori ha raccolto le prime proposte, che sono state discusse oggi e saranno ora sottoposte a revisione. In una fase successiva, i territori interessati intendono redigere una dichiarazione congiunta.

"Sono soddisfatto della cooperazione per un sistema comune, transnazionale e di slot per l'intero corridoio del Brennero. La gestione del traffico transfrontaliero significherebbe la fine degli ingorghi in Baviera. C'è ancora del lavoro da fare, ma la cooperazione è molto costruttiva", ha affermato il ministro bavarese Bernreiter, competente per l'edilizia abitativa, le costruzioni e i trasporti.

"Con la proposta elaborata congiuntamente dal gruppo di lavoro, abbiamo già fatto un notevole passo in avanti", ha detto l'assessore ai trasporti del Tirolo Zumtobel dopo l'incontro con i suoi omologhi a Bolzano. (ANSA).