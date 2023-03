Torna il maltempo nel fine settimana in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - A partire dal pomeriggio di domani, venerdì 24 marzo, sono attese in Trentino alcune precipitazioni, con fenomeni che potranno avere carattere di rovescio o temporale. Lo riporta il bollettino probabilistico di Meteotrentino.

Sabato 25 marzo la quota neve tenderà a scendere con l'ingresso di aria più fredda da nord, passando dagli oltre 2.500 metri di venerdì a circa 1.400 metri domenica. Lunedì si prevede il rinforzo dei venti da nord in quota, con probabili raffiche di föhn anche in valle.

Si prevede un sensibile calo delle temperature, sotto i valori medi del periodo. (ANSA).