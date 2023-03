Scuola Segantini, dal 27 marzo lezioni alla Deflorian

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - Per i 360 studenti e studentesse della scuola media "Segantini" di Merano, chiusa per l'allagamento provocato da vandali nella notte fra sabato e domenica scorsi, le lezioni riprenderanno lunedì 27 marzo nelle aule della scuola elementare "Deflorian" di via Huber. Lo rendono noto il sindaco, Dario Dal Medico, e l'assessora, Emanuela Albieri, dopo aver ricevuto il via libera da parte dei tecnici incaricati di effettuare le necessarie verifiche.

Proseguono intanto i lavori per accelerare il processo di asciugatura delle aule di via XXX Aprile, ma l'operazione, avverte il comune, richiederà almeno un paio di settimane.

