Questore e commissario Governo donano olio Capaci al vescovo

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Il Questore di Trento Maurizio Improta e il Commissario del Governo Filippo Santarelli hanno fatto dono nella mattinata di mercoledì 22 marzo all'arcivescovo Lauro Tisi, nella sede della Questura di Trento in viale Verona, di un'ampolla con l'olio ricavato dagli alberi di olivo piantumati a Capaci, in Sicilia, vicino al luogo dove trent'anni fa furono uccisi i magistrati Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo con gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. L'iniziativa - ha spiegato a monsignor Tisi il dottor Improta - è partita lo scorso anno dalla Sicilia e quest'anno coinvolge tutte le 106 sedi di Polizia in Italia, con il dono dell'olio ai rispettivi vescovi delle zone interessate.

L'arcivescovo Lauro - si legge in una nota - ha accolto il dono, precisando che quest'olio andrà ad aggiungersi all'olio del Crisma che sarà benedetto in cattedrale nella Messa del mattino del Giovedì Santo, il prossimo 6 aprile. Il sacro Crisma sarà poi utilizzato per conferire il sacramento della Cresima e per le ordinazioni presbiterali.

Monsignor Tisi ha quindi ricordato, all'indomani della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie (ieri 21 marzo), l'impegno delle forze dell'ordine a difesa della legalità e ha invocato, con la recita del Padre Nostro, la benedizione di Dio sui presenti, radunati nella mensa della Questura. (ANSA).