Qs, stabile l'università di Trento, mentre cala Unibz

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - L'Università di Trento è piuttosto stabile nella classifica Qs delle migliori università nel mondo.

Si piazza infatti in posizione 457, in linea con i risultati degli anni precedenti. Dal 2012 ad oggi l'ateneo trentino si attesta nella fascia tra la posizione 400 e 500, ad eccezione del 2020 con il piazzamento 389.

Prosegue invece il calo di Bolzano. Nel 2021 la Libera Università si era infatti posizionata nella fascia 601-650, l'anno scorso in quella 651-700, mentre quest'anno si ferma nella fascia 701-750. (ANSA).