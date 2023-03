Infastidito dal cane minaccia la vicina con una pistola

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Infastidito dal cane della vicina di casa un uomo residente in Alta Valsugana, in Trentino, l'ha minacciata con una pistola ed è stato denunciato dai carabinieri di Pergine. È accaduto in alta Valsugana nei giorni scorsi. La donna è corsa dai carabinieri ,spaventata raccontando quanto accaduto. Secondo quanto raccontato dalla donna, l'uomo - dopo l'ennesimo alterco a causa del cane - è entrato nella proprietà della vicina e l'ha minacciata.

I carabinieri hanno immediatamente effettuato una perquisizione ritrovando all'interno dell'abitazione dell'uomo la pistola usata poco prima per minacciare la donna, una vecchia scacciacani, priva dei congegni di armamento e del tappo rosso.

(ANSA).