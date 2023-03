Dolomiti pride il 3 giugno a Trento, 'montagna di sfumature'

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - A Trento il 3 giugno si svolgerà il Dolomiti pride, che avrà come tema "Una montagna di sfumature".

La parata partirà alle 15 da Piazza Dante. Il tema della seconda edizione del Dolomiti pride - la prima si era svolta nel 2018 - è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Geremia, a Trento.

"Con il claim di questo Pride vogliamo rappresentare i colori che ci sono nella nostra comunità", ha detto Shamar Droghetti, presidente di Arcigay del Trentino e portavoce del Dolomiti pride, che ha aperto la presentazione con un ricordo di Lucy Salani, donna transgender sopravvissuta ai campi di concentramento morta ieri, 21 marzo, a Bologna.

Oltre alla parata, il Pride propone un calendario di eventi tra Trento e Bolzano dal 6 aprile al 3 giugno, con un Pride square tra il 2 e il 3 giugno. "Il pride è gioia, ma è anche rivendicazione. Per questo motivo non poteva mancare il nostro manifesto politico, da 30 pagine, che si trova sul nostro sito", ha detto Droghetti illustrando i punti, che vanno dal riconoscimento del linguaggio inclusivo, con l'utilizzo della schwa, ai diritti dei e delle sex worker.

Il Pride ha il patrocinio del Comune di Trento, del Forum trentino per la pace e i diritti umani e della Commissione provinciale pari opportunità tra uomo e donna. "Faremo richiesta per ottenere il patrocinio da parte della Provincia di Trento e da quella di Bolzano", hanno spiegato Shamar Droghetti ed Arianna Miriam Fiumefreddo, presidente della rete Elgbtqia+ del Trentino Alto Adige. (ANSA).