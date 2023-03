Cyberbullismo e uso dei social, campagna legalità a Trento

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - È giunta anche a Trento la 10/a edizione della campagna itinerante di educazione alla legalità 'Una vita da social'. Ancora una volta l'obiettivo è quello di sensibilizzare e prevenire i rischi e i pericoli connessi all'uso della rete internet da parte dei più giovani. E a tal fine il questore della Provincia di Trento, Maurizio Improta, ha fortemente voluto la presenza delle diverse specialità della polizia di stato operanti su questo territorio affinché alla presenza di diversi studenti si svolgessero incontri tematici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. In piazza Mostra, alla presenza del procuratore Sergio Raimondi, del commissario del Governo Filippo Santarelli, del sindaco Franco Ianeselli e dell'assessore Stefania Segnana, operatori del centro operativo per la sicurezza cibernetica, di concerto a personale della polizia Stradale, della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Trento, del locale Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica e del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, circa 280 studenti dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini sono stati accolti all'interno del Truck. Anche in questa città quindi l'iniziativa ha raccolto importanti consensi. Le istituzioni sono scese in campo al fianco della scuola con un solo grande obiettivo: porre un freno al fenomeno del cyberbullismo e di tutte le forme di prevaricazione connesse all'utilizzo dei social. (ANSA).