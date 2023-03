Siccità: Tonina, al Governo chiediamo ulteriori investimenti

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - "Raccomandiamo al Governo di dedicare altre risorse per permettere una serie di investimenti per il Trentino, ma soprattutto per le regioni limitrofe". Così l'assessore provinciale all'ambiente, e vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, in occasione della conferenza stampa lanciata per la Giornata mondiale dell'acqua, che ricorre il 22 marzo.

Mentre il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è a Roma, il vicepresidente chiede al Governo "investimenti", che per il Trentino sarebbero una "ulteriore conferma di un lavoro iniziato tanti anni fa", mentre per altre regioni rappresenterebbero "un modo per iniziare".

"Se per noi la situazione è critica, per qualcun altro è drammatica", ha sottolineato Tonina parlando della siccità. Il vicepresidente della Provincia di Trento ha aggiunto anche che "la solidarietà il Trentino l'ha sempre dimostrata in passato, e non nego che anche quest'anno possa essere tenuta in considerazione. Ma mi permetto anche di dire che una priorità va anzitutto all'agricoltura trentina, che ha saputo investire in passato e che oggi non possiamo dimenticare".

"Credo che 300.000 milioni di euro potrebbero garantire delle risposte importanti per la nostra Provincia da parte del Governo".

Così il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, a margine della conferenza stampa per la Giornata mondiale dell'acqua.

Ventidue Comuni del Trentino - ha riportato il vicepresidente della Provincia di Trento in conferenza stampa - hanno fatto domanda per la riorganizzazione delle opere d'acquedotto con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Le domande, da 145.000.000 di euro, sono state giudicate idonee, ma non sono state finanziate", ha spiegato Tonina parlando del miliardo di euro attivato con il Pnrr per le opere acquedottistiche. "Credo che queste siano le priorità che il Governo, se crede a quello che sta succedendo, deve portare avanti. Qualche giorno fa il presidente Zaia ha detto che serve un Piano Marshall, ma per un Piano Marshall servono risorse", ha concluso Tonina. (ANSA).