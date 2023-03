Siccità: Provincia Trento lancia campagna su risparmio acqua

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Otto consigli per il risparmio idrico, con la campagna "Io H2O - Un futuro da difendere". Con un uso attento - comunica la Provincia di Trento in una nota - si può risparmiare più del 50% dell'acqua.

I punti presentati vanno dal consiglio di applicare un frangigetto ai rubinetti di casa a quello di usare lo scarico a flusso differenziato, che permette di risparmiare fino a otto litri per ogni utilizzo.

L'indice di "siccità meteorologica" è risultato negativo a febbraio 2023, mese totalmente asciutto, mentre l'indice che considera la ricarica della falda - riporta la Provincia di Trento - rimarrà negativo probabilmente almeno fino al prossimo autunno. Sulle cime delle montagne, inoltre, è presente il 50% in meno di risorsa idrica immagazzinata nella neve. E le deboli precipitazioni del mese di marzo non hanno finora invertito la tendenza. (ANSA).