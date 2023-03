Imposte ipotecarie,firmato accordo con Agenzia delle entrate

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ed il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, hanno firmato una convenzione che ha lo scopo di "agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte ipotecarie relative ai decreti tavolari, nell'ottica di una razionalizzazione dei processi lavorativi". Kompatscher e Ruffini, riferisce una nota, hanno anche parlato della situazione del personale presso la direzione provinciale di Bolzano, con un aggiornamento sulle procedure concorsuali, e si sono confrontati su uno schema di norma di attuazione per la delega alla Provincia della gestione dello stesso personale dell'Agenzia delle entrate.

Infine, hanno ipotizzato possibili collaborazioni in materia di bilinguismo "per migliorare la qualità delle comunicazioni istituzionali in lingua tedesca, ad esempio rendendo più efficiente il processo di traduzione della modulistica, completando la traduzione delle applicazioni web più utilizzate e potenziando la comunicazione telefonica bilingue".

Dell'accordo, Kompatscher ha detto che con esso "ci impegniamo ad agire per conto dell'Agenzia delle entrate nella riscossione delle imposte ipotecarie attraverso l'ufficio del Libro fondiario". Così la Provincia si fa carico dei compiti del fisco, che per questo la retribuisce. (ANSA).