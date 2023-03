Cade dal balcone del sesto piano, 27enne in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Un 27enne polacco è ricoverato in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta del balcone del sesto piano del residence dove alloggiava a Marilleva 1.400, in valle di Sole, in Trentino. Il giovane, probabilmente sotto l'effetto di acolici, è caduto da solo, verosimilmente dopo essere uscito a fumare una sigaretta sul terrazzo. Era rientrato in camera da poco, verso le 2.30, reduce da una serata passata a festeggiare con dei connazionali, anche loro in vacanza in Trentino.

Fortunatamente il 27enne è precipitato sul balcone di un appartamento al quarto piano facendo quindi un "volo" di due piani e terminando la caduta su una struttura metallica che, in parte, ha attutito l'impatto. Il 27enne ha riportato una ferita a livello addominale ed è stato soccorso dagli ospiti dell'appartamento, svegliati di soprassalto dal forte rumore, i quali hanno subito chiamato il 112. Sul posto, oltre al personale sanitario e all'elicottero, che ha trasportato il giovane in ospedale a Trento, sono intervenuti anche i carabinieri di Malè, che hanno ascoltato gli amici del giovane e hanno escluso ipotesi di reato. Il 27enne, che era cosciente al momento del soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).