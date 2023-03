Arte bianca, a Rovereto nuovi spazi e 5/o anno per maturità

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - I giovani trentini guardano con interesse al percorso formativo dell'arte bianca, che segna un più 10% di iscrizioni. Un percorso sul quale l'assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti ha confermato l'impegno di continuare ad investire, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione panificatori del Trentino riunita stamani a Villa Madruzzo. La nuova proposta formativa - promossa anche su sollecitazione dell'Associazione, sottolinea la Provincia in una nota - sarà su misura per le aziende, con un quinto anno aperto a tutti, anche alle imprese che desiderano formare i propri dipendenti, e con un'alternanza di 500 ore.

Bisesti ha infatti annunciato che è stato "individuato all'interno del polo tecnologico Bic di Rovereto la nuova sede della scuola, con spazi nuovi e più moderni e macchinari all'avanguardia per un impianto produttivo completo che consenta di svolgere una formazione sempre più mirata". Il via ai lavori è previsto per la prossima estate ed i laboratori potranno così accogliere gli studenti già a partire da settembre, con il nuovo anno scolastico che peraltro si aprirà con la nuova proposta formativa del quinto anno formativo professionalizzante di 'tecnico superiore della panificazione e della pasticceria".

Il presidente dell'Associazione panificatori Emanuele Bonafini ha espresso parole di soddisfazione: "Per reggere la concorrenza di un mercato sempre più aggressivo, sopperire alla carenza cronica di manodopera e tutelare l'immagine dei panificatori è necessario creare anche i presupposti per avere mano d'opera qualificata, ricambio generazionale e continuità nelle attività", ha detto il presidente Bonafini. (ANSA).