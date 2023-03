Sanità: quasi 800 milioni di investimenti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Ammontano a quasi 800 milioni di euro gli investimenti previsti nella sanità altoatesina nei prossimi anni. La giunta provinciale di Bolzano ha infatti aggiornato il programma pluriennale fino al 2027.

Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher, 610 milioni di euro per il nuovo ospedale di Bolzano sono già finanziati e includono la nuova clinica, una centrale energetica e la ristrutturazione del vecchio ospedale. Saranno terminati anche i lavori per il centro madre-bimbo, come un sistema logistico, una centrale telefonica e una segnaletica uniforme per tutti gli ospedali in Alto Adige. A Merano sarà ristrutturato il reparto di geriatria , mentre a Silandro ci saranno sette nuovi letti di terapia intensiva che saranno finanziati con pnrr. A Vipiteno sono in vista lavori all'intero primo piano, mentre a Brunico nell'edificio A. (ANSA).