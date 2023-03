Polizia locale di Trento, 10 arresti e 58 Daspo nel 2022

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Dieci arresti, oltre sei kg di droga sequestrati, 121 notizie di reato (48 per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio), 58 Daspo, ma anche promozione dell'inclusione sociale in sinergia con il servizio Welfare, l'Unità di strada e il Centro di salute mentale. Questi alcuni dei numeri dell'attività svolta nel 2022 dal Nucleo di sicurezza urbana della polizia locale, specializzato nel contrasto alla criminalità e nella prevenzione del disagio nelle aree più critiche della città. Lo comunica una nota del Comune di Trento.

Nel corso della primavera (da aprile a giugno) è stato attivato un presidio al parco della Predara che in poco tempo ha portato ad allontanare i soggetti che in più occasioni avevano creato preoccupazione a residenti e attività economiche. Nella zona di piazza Santa Maria Maggiore, piazza da Vinci e piazza della Portela, da febbraio 2022 sono stati disposti 202 turni di presenza in orario pomeridiano ed è inoltre proseguita l'attività di controllo di Piazza Dante per fronteggiare lo spaccio e il consumo di stupefacenti, sia con personale in divisa, sia in abiti civili, anche congiuntamente alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri.

A maggio 2022 è iniziata la formazione delle due unità cinofile presso la Polizia locale di Milano e nel mese di dicembre la prima unità ha superato gli esami di abilitazione, iniziando il controllo sul territorio svolgendo 12 servizi, che hanno portato a 8 ritrovamenti al conseguente sequestro di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina). La seconda unità è stata abilitata a febbraio 2023, causa la sostituzione dell'aspirante conduttore cinofilo avvenuta a settembre. (ANSA).