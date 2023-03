Kompatscher, superare tabù dei disturbi alimentari

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - "Dobbiamo superare i tabù che riguardano i disturbi alimentari. Come è normale andare dal dentista oppure dall'oculista deve diventare normale cercare aiuto in caso di disturbi alimentari, un problema che riguarda sempre più giovani e non solo ragazze". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

La giunta provinciale intende infatti abbassare la soglia d'accesso per aiuti e terapie, anche per quanto riguarda l'età dei pazienti. (ANSA).