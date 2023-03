Kompatscher, 'scuola tedesca sconsigliata e non negata'

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher è intervenuto sul caso di un alunno al quale sarebbe stato negato l'accesso ad una scuola media di lingua tedesca.

"Al ragazzo è stato sconsigliato e non negato di frequentare la scuola di lingua tedesca perché aveva frequentato le elementari italiane e nessuno nella famiglia parla tedesco", ha precisato il presidente. A Bolzano solo il 20% degli abitanti sono 'tedeschi', mentre il 50% degli alunni frequenta le scuole di lingua tedesca.

Secondo Kompatscher "non vanno messi in discussione né il diritto della libera scelta della scuola come neanche quello sancito dall'articolo 19 dello Statuto d'autonomia del diritto all'insegnamento nella propria madrelingua". "Vanno trovati sistemi migliori per garantire la qualità dell'insegnamento anche nelle scuole dove i ragazzi di madrelingua sono una piccola minoranza". (ANSA).