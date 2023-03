Sci: Odermatt da record vince gigante Soldeu, Della Vite 7/o

(ANSA) - SOLDEU, 18 MAR - Dominando gli avversari in 2.19.64 , lo svizzero Marco Odermatt ha vinto a Soldeu l'ultimo gigante della stagione - 13 successo stagionale 24/o in carriera - portando a 2042 punti il suo primato in classifica generale superando il record di 2000 punti del leggendario austriaco Herminator Hermann Maier che reggeva dal 2.000. Su 25 gare disputate solo in tre non e' andato a podio.

Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.21.75 e terzo l'austriaco Marco Schwarz in 2.21.93. Miglior o azzurro e' stato ancora un volta il giovane lombardo Filippo Della Vite 7/o in 2.22.28 mentre il trentino Luca De Aliprandini, buon sesto nella prima manche, ha avuto problemi di visibilita' nella seconda chiudendo 9/o in 2.22.32.

Domani a Soldeu ultimo giorno della coppa del mondo 2022-23 con slalom speciale uomini (ore 10,30 e 13.30) e gigante donne (ore 9 e 12). Nello speciale e' in ballo la coppa di disciplina con scontro tutto norvegese tra Lucas Braathen ed Henrik Kristoffersen: 466 punti contro 434. Nel gigante, con anche Sofia Goggia in pista, l'Italia cerca nuove soddisfazioni con Marta Bassino e Federica Brignone. Entrambe sono ancora in corsa per il terzo posto nella classifica generale di disciplina gia' vinta dalla statunitense Mikaela Shiffrin. (ANSA).