Furgone si ribalta a Laion, un ferito

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - A Laion sulla strada provinciale per Ponte Gardena nel primo pomeriggio si è verificato un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, fra cui un furgone che si è ribaltato. Una persona ferita è stata dapprima assistita dal personale della Croce bianca e successivamente trasportata all'ospedale. I vigili del fuoco volontari sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale.

Sono intervenute anche le forze dell'ordine. (ANSA).