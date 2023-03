Zanin für einheitliche Kandidatur der Bürgerlisten

(ANSA) - BOZEN, 16 MÄRZ - Roberto Zanin, Präsident von La Civica per Bolzano, erneuert den Vorschlag einer gemeinsamen Kandidatur der Bürgerlisten bei den Landtagswahlen im Herbst erneut ein und lehnt einige Vetos gegen Christian Bianchi ab.

Laut Zanin ist "das revolutionäre Projekt, das vielleicht utopisch ist, aber wirklich in der Lage wäre, die politische Unbeweglichkeit Südtirols aus den Angeln zu heben, ein einheitliches und inklusives Projekt". Er könne sich einen Wahlkampf mit drei italienischen Bürgerlisten nicht vorstellen, so Zanin weiter, der darauf hinweist, dass er selbst nicht kandidieren wird.

"Ich bitte alle", schreibt er, "sich an einen Tisch zu setzen. Das einheitliche Projekt in einigen gemeinsamen Punkten neu zu starten und dann die Beiträge aller Bürgerlisten zu sammeln, die dabei sein wollen. Bei diesem Projekt könnt ihr auf mich und die Civica per Bolzano zählen. Gehen wir weiter, schreiben wir Geschichte in dieser Provinz", so Zanin abschließend. (ANSA).