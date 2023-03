Soccorso alpino Trentino, nel 2022 salvate 1.451 persone

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Nel 2022 più di 1.300 interventi in ambiente montano e impervio per prestare soccorso a 1.451 persone. Nell'anno della tragedia della Marmolada aumenta il numero dei decessi in montagna. Dal 2019 raddoppiati gli interventi per incidenti in bicicletta. Lo comunica Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino. Gran parte delle richieste hanno riguardato persone ferite (819), gli illesi sono stati 565 (513 nel 2021), i decessi 62 (43 nel 2021).

"Numericamente parlando, l'attività operativa della nostra organizzazione nel corso del 2022 è in linea con gli scorsi due anni, ovvero gli anni del Covid e del post Covid, quando abbiamo registrato un incremento significativo degli interventi rispetto ai periodi precedenti - dichiara in una nota il presidente Walter Cainelli. Basti pensare che fino al 2018 la media si attestava intorno ai 1.000 interventi l'anno, mentre dal 2020 in poi la cifra ha superato o si è avvicinata ai 1.400 interventi.

L'anno appena passato - continua Cainelli - non è stato un anno come tutti gli altri. La tragedia della Marmolada, che ci ha visti impegnati insieme a tutta la squadra della Protezione Civile, ci ha segnato e, purtroppo, ha contribuito a determinare un dato profondamente negativo come quello dei deceduti in montagna che passa dai 43 del 2021 ai 62 del 2022, 11 solo in Marmolada. Significativo anche il dato relativo agli interventi per gli incidenti in bicicletta". Le attività che hanno richiesto più interventi sono l'escursionismo con il 51,6% (749 persone soccorse rispetto alle 705 nel 2021), la mountain bike con il 15,2% (221 persone soccorse rispetto alle 263 del 2021 e alle 138 del 2020), l'alpinismo con il 7,2% (105 persone soccorse rispetto alle 72 del 2021), le ferrate con 3,8% (55 persone soccorse rispetto alle 65 del 2021), lo scialpinismo con il 2,4% (35 persone soccorse rispetto alle 79 del 2021), incidenti sul lavoro con il 2,1% (31 persone soccorse rispetto alle 27 del 2021), il parapendio con l'1,7% (25 persone soccorse rispetto alle 23 del 2021), l'arrampicata sportiva con l'1,6% (23 persone soccorse rispetto alle 22 del 2021), la ricerca di funghi con l'1,4% (20 persone soccorse rispetto alle 14 del 2021). (ANSA).