Rauti, 'truppe alpine risorsa preziosa per difesa e sicurezza'

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ha incontrato oggi a San Candido le penne nere del Comando Truppe alpine dell'Esercito impegnate nella fase finale dell'esercitazione "Volpe bianca" 2023. "Questa attività militare internazionale è rispondente alle nuove esigenze operative delle Forze armate, con un approccio specifico al combattimento in montagna", spiega Rauti.

"I nostri militari - prosegue - hanno dimostrato la capacità di pianificare e condurre operazioni in un ambiente estremo, in condizioni meteorologiche proibitive e in un contesto interforze. In una visione strategica multidominio che vede crescere di importanza geopolitica il sistema artico, sono tre le parole chiave che sintetizzano questa attività: verticalità, articità e internazionalità. L'indissolubile legame tra le nostre Truppe alpine e la montagna, la componente tecnologica e il fattore umano più di tutto, sono il perimetro della 'Volpe bianca'".

Per Rauti "le Truppe alpine dell'esercito rappresentano una risorsa preziosa per il Comparto difesa e sicurezza e sono un Corpo di eccellenza su cui investire". Il sottosegretario Rauti parteciperà domani alla cerimonia di chiusura dell'esercitazione. (ANSA).