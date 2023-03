Motorino sicuro, 600 studenti a scuola educazione stradale

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Si è conclusa oggi la seconda giornata di Motorino sicuro, l'attività pensata dalla polizia locale per permettere ai ragazzi delle scuole medie di sperimentare in sicurezza la guida del mezzo. Da lunedì 13 a venerdì 24 marzo, 600 studenti del terzo anno di scuola media potranno esercitarsi con un percorso protetto e opportunamente transennato allestito per l'occasione in piazza Dante.

In tutto, sono 1030 gli studenti coinvolti che hanno preso parte alle lezioni teoriche propedeutiche alla prova su strada: 47 classi per un totale di 9 scuole - la scuola media di Aldeno, il collegio Arcivescovile e gli istituti Bresadola, Bronzetti-Segantini, Maria Ausiliatrice, Giovanni Pascoli, Savino Pedrolli e l'istituto del Sacro Cuore. (ANSA).