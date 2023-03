Minacciato con una pistola a Trento, indaga la Questura

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Tentano una rapina a mano armata in centro a Trento, ma fuggono sentendo l'arrivo di alcuni passanti. È quanto accaduto nella notte di lunedì scorso in via Santa Croce. Lo riporta il quotidiano l'Adige.

La vittima è Gianluca Ravelli, figlio del titolare del Bistrot Viennese, che è stato avvicinato alla fine del turno lavorativo da due persone con il volto coperto da cappuccio e mascherina. I malviventi, puntandogli contro una pistola, hanno chiesto l'orologio e i contanti.

A quanto riferito dal quotidiano, la rapina non è andata a buon fine grazie alla presenza di spirito di Ravelli, che, sentendo l'arrivo di alcuni passanti, ha chiesto aiuto, mettendo in fuga i rapinatori.

Sono in corso le indagini degli agenti della Questura di Trento, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. (ANSA).