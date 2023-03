In moto con esplosivo artigianale, arrestato un uomo in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Gli agenti della Polizia di Stato di Trento hanno arrestato un uomo di 38 anni per possesso di esplosivo e ricettazione. L'uomo - informa la Questura - è stato individuato dal personale in borghese impiegato nei servizi di prevenzione in Vallagarina a bordo di una motocicletta risultata poi rubata. Alla vista dei poliziotti, la moto, che viaggiava in coppia con un altro mezzo, ha aumentato la velocità, rendendo così necessario l'inseguimento. Gli agenti sono poi riusciti a bloccare un solo motociclista dei quattro a bordo dei due mezzi, in possesso di una borsa contenente arnesi per lo scasso e un dispositivo artigianale contenente esplosivo. Secondo la ricostruzione della Questura, i quattro stavano preparavano un furto.

L'uomo, con diversi precedenti, è stato arrestato per tentato furto e fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi, denunciato per ricettazione della moto su cui viaggiava e trasferito presso il carcere di Trento.

Nei confronti degli altri tre malviventi sono in corso specifiche indagini per la loro individuazione. (ANSA).