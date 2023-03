Progetto di funivia Vienna-Kahlenberg firmato Leitner Hti

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Da tempo l'altoatesina Leitner del gruppo Hti realizza impianti di risalita non solo in montagna, ma anche in numerose città. All'elenco presto si potrebbe aggiungere Vienna con una funivia sul Kahlenberg. Non mancano comunque le voci critiche.

Il Kahlenberg con i suoi 484 metri sovrasta il Danubio e la capitale austriaca. Assieme al vicino Leopoldsberg rappresenta il confine delle Alpi e del Bosco Viennese. Dal 1874 al 1919 una funicolare portava da Vienna verso il Kahlenberg, da sempre un apprezzato belvedere con un panorama mozzafiato sulla città.

Ora, a oltre 100 anni di distanza, si parla della realizzazione di una funivia per collegare la metropolitana U4 di Heiligenstadt con il monte. Le cabinovie a dieci posti percorreranno il tragitto di 5,4 chilometri in una ventina di minuti. Il progetto da 70 milioni di euro è della Genial Tourismus- und Projektentwicklungs-GmbH in collaborazione con Leitner e lo studio di architettura WGA ZT.

Anche se il progetto prevede una riduzione del traffico individuale sul monte del 50% e di quello pubblico addirittura dell'80%, non mancano le voci critiche. I potenti socialdemocratici del sindaco Michael Ludwig evidenziano infatti "dubbi sostanziali". (ANSA).