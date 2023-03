L'arte abbraccia Unicef, in mostra le opere di Bruno Zanatta

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Riparte, a Bolzano, il progetto "L'arte abbraccia Unicef" con un'esposizione personale l'esposizione personale dell'artista Bruno Zanatta dal titolo "Lockdown" (confinamento).

Zanatta, artista altoatesino, si è affacciato al mondo artistico nei primi anni Ottanta elaborando degli olii su tela per lo più figurativi - paesaggi invernali e ritratti.

Il periodo del covid e l'esperienza vissuta sulla sua pelle lo ha portato a eseguire nuove opere per questa mostra. Questa nuova produzione di Bruno Zanatta rimane fedele nello stile al suo percorso pittorico che lo ha reso riconoscibile a molti.

"L'informale europeo - vspiega una nota - non è una corrente, non è una moda come dicono alcuni storici dell'arte: è una situazione di crisi, una frattura, una spaccatura che ricorre a materiali artificiali, macchine, ingranaggi, per entrarci veramente in quegli ingranaggi, come un grido che ognuna di queste creazioni fa a chi le guarda come l'ultima parola non detta".

L'esposizione, che sarà inaugurata il 16 marzo, alle ore 18.30, nella sede bolzanina dell'Unicef, in Corso Italia 51, resterà aperta fino al 30 marzo e sarà visitabile, ad ingresso libero, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. (ANSA).