Kompatscher, su volontariato nessun attacco all'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - L'irrigidimento dei criteri per l'iscrizione al registro nazionale del volontariato, necessaria al fine di ottenere benefici fiscali, deciso alcuni anni fa dal Parlamento, "non è un attacco all'autonomia". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sottolineando che "le agevolazioni su imposte e tasse statali non sono mai state competenza della legislazione provinciale".

"Quell'intervento - osserva Kompatscher - era giustificato da alcuni abusi che c'erano stati, ma ciò non toglie che si sia passati da un estremo all'altro e che i criteri più severi non vanno bene per le associazioni più piccole". La Provincia di Bolzano ha, quindi, intenzione di intervenire a Roma, per ottenere una modifica dei criteri di iscrizione al registro nazionale del volontariato che tenga conto, ad esempio, del fatto che ci sono piccole associazioni che, ad esempio, non intendono partecipare all'assegnazione del 5 per mille o a beneficiare del regime agevolato per l'Iva. "Queste piccole realtà andrebbero lasciate fuori dalle regole più rigide e da questi oneri burocratici - aggiunge Kompatscher - però vorremmo dare una mano anche a coloro che continuano a voler beneficiare di queste agevolazioni fiscali e perciò interverremo a Roma perché il legislatore modifichi questi criteri". (ANSA).