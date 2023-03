Indian Wells: Sinner è agli ottavi, "dovrò alzare il livello"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 Indian Wells, per il terzo anno di fila, battendo in due set (7-6, 6-4) il francese Adrian Mannarino (n.68 Atp). Al prossimo turno, l'altoatesino affronterà il 37enne elvetico Stan Wawrinka, il quale si è imposto in tre set sul giovane norvegese Holger Rune (6-2, 6-7, 7-5).

"Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza oggi ed era quello che serviva - ha detto Sinner dopo la partita, secondo quanto riporta Supertennis.tv -. Mannarino è molto difficile da affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria, ma devo alzare il livello".

"Io e Stan ci conosciamo molto bene - ha proseguito l'azzurro, che con Wawrinka si è anche allenato prima dell'esordio nel torneo californiano -. Sarà sicuramente una partita difficile. Sta giocando davvero molto bene, sente di nuovo grande fiducia, ha vinto delle belle partite. Speriamo sia un bel match". Tra i due, il bilancio dei confronti diretti e sul due pari, ma Sinner ha vinto l'ultimo, un mese fa a Rotterdam (ANSA).