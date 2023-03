In cantina oggetti rubati, coniugi denunciati a Trento

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - Marito e moglie nordafricani residenti a Trento sono stati denunciati per ricettazione dalla Polizia di Stato. Nel pomeriggio di lunedì 13 marzo personale della Squadra Mobile e della Polizia Locale di Trento ha effettuato una perquisizione in un'abitazione nei pressi di piazza general Cantore, a seguito di numerosi servizi di polizia giudiziaria. Durante i controlli nei pressi dello stabile in questione era stato notato un anomalo andirivieni di pregiudicati e consumatori di stupefacenti. La perquisizione ha consentito di rinvenire, nella cantina di pertinenza dell'appartamento, numerosa merce di verosimile provenienza furtiva, della cui presenza in loco i coniugi non hanno saputo dare alcuna giustificazione.

Gli agenti hanno trovato due computer portatili, quattro smartphone, una bicicletta da corsa, una bicicletta elettrica, una bicicletta pieghevole, una mini-moto modello cross, un telaio di una bicicletta elettrica, due mono-pattini, una tv, un'autoradio e vari pneumatici montati su cerchi in lega. Di alcuni degli oggetti rinvenuti si è accertata già, nelle immediatezze, la provenienza furtiva, e sono in corso contatti con i proprietari per la restituzione. Si potrà contattare la Squadra Mobile della Questura per ulteriori informazioni in merito. (ANSA).