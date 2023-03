Fugatti sottoscrive intesa con governatore dell'Alta Austria

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato il presidente del Land Oberösterreich (Alta Austria), Thomas Stelzer, in visita istituzionale in Trentino, accompagnato dal console generale d'Austria a Milano Clemens Mantl. Dopo un incontro privato, durante il quale i due governatori hanno sottolineato l'importanza dello sviluppo di rapporti di collaborazione nei settori di comune interesse, è stata siglata una dichiarazione d'intenti per instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale, economico e scientifico-tecnologico.

"È un'intesa importante, che riprende il percorso avviato con la nostra visita, nel 2022, in Alta Austria, quando avevano incontrato il Landeshauptmann Stelzer e lo avevamo invitato in Trentino. Partendo da questo protocollo, occorre ora lavorare per trovare occasioni di collaborazioni su economia, mondo del lavoro, sviluppo sociale, turismo. Per il Trentino, che è parte dell'Euregio, è interessante sviluppare forme di cooperazione anche con altre regioni dell'Austria: rafforza la cooperazione tra territori che hanno molti aspetti in comune, dalla storia all'appartenenza all'arco alpino", ha sottolineato Fugatti.

"Con la cooperazione avviata vogliamo lanciare un segnale chiaro e un messaggio importante: in futuro sarà ancora possibile scrivere storie di successo in un'Europa comune.

L'Alta Austria e la Provincia autonoma di Trento sono territori che possono scrivere insieme storie di successo", ha invece detto Stelzer.

La delegazione si era recata in visita all'Università di Trento, mentre domani sono previsti alcuni appuntamenti alla Fondazione Bruno Kessler. (ANSA).