Export Trentino: nel 2022 record, pari a 5,15 miliardi

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - Nel 2022, le esportazioni trentine hanno raggiunto il valore record di 5,15 miliardi di euro, con un aumento del 16,3% rispetto al 2021. Anche le importazioni, pari a 4,03 miliardi di euro, hanno segnato un incremento (+40,1%). È quanto emerge dai dati Istat elaborati dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento.

L'Europa si conferma il principale mercato di destinazione delle merci, con un valore pari a 3,8 miliardi di euro e un'incidenza pari al 73,5% del totale (+17%). I 27 Paesi dell'Unione assorbono il 57,4% dell'export locale complessivo, in aumento. Le esportazioni verso l'America si attestano a 854 milioni di euro, pari al 16,6% del totale. Anche il mercato africano registra un incremento tendenziale (+20,2%), mentre si riducono i flussi di merce destinati ai Paesi asiatici (-6,4%).

Al primo posto per valore di export rimane la Germania, verso cui si sono dirette merci per 840 milioni di euro (16,3% delle vendite sui mercati internazionali). Seguono Stati Uniti, con circa 650 milioni di euro (12,6%), la Francia, con 502 milioni (9,7%), e il Regno Unito, con 438 milioni (8,5%).

Le esportazioni sono costituite principalmente da prodotti dell'attività manifatturiera (94,8%). La quota maggiore è da attribuire a macchinari ed apparecchi (19,6%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (16,4%), mezzi di trasporto (12,8%), legno, carta e stampa (10,0%), sostanze e prodotti chimici (8,6%) metalli (8,3%).

Per quanto riguarda le importazioni, al primo posto per incidenza si collocano i mezzi di trasporto (16,9%); seguono legno, carta e stampa (13,2%) e sostanze e prodotti chimici (11,5%). (ANSA).