Controlli straordinari con cani antidroga in val Giudicarie

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - Trasferta giudicariese per i cani antidroga Hyper e Boti della Polizia Locale di Trento - Monte Bondone, che con i loro conduttori sono stati impiegati venerdì scorso in una operazione straordinaria di prevenzione e contrasto al consumo di stupefacenti nei comuni di competenza della Polizia Locale delle Giudicarie di Tione.

In particolare le unità cinofile sono state occupate, a supporto del personale locale, per il controllo delle aree dove si concentrano i giovani prima e dopo l'accesso ai vari plessi scolastici e presso le stazioni degli autobus di Tione e Ponte Arche.

Nel corso della giornata sono state controllate un migliaio di persone e sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di sostanza stupefacente appartenente a 4 consumatori.

"La trasferta dei colleghi del nucleo cinofilo si inserisce in un processo di compensazione con altre prestazioni già effettuate o da effettuarsi dal nostro Corpo nel capoluogo.

Ringrazio della disponibilità il comandante la Polizia Locale di Trento Luca Sattin, il suo vice Alberto Adami ed il commissario capo Mauro Eccel che hanno favorito la buona riuscita della collaborazione. Dati gli ottimi risultati contiamo di ripetere a breve iniziative analoghe", commenta in una nota il comandante Carlo Marchiori. (ANSA).