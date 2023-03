Controlli in Vallagarina, identificate 607 persone

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - I Carabinieri della Stazione di Rovereto, con il supporto di una Squadra d'Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri "Veneto", hanno identificato: 607 persone, 112 delle quali straniere, elevando 25 contravvenzioni al Codice della Strada, per un totale di 40 punti decurtati. In particolare i militari hanno proceduto al fermo amministrativo di un motoveicolo privo di targa in località Vallarsa e multare l'autista di un autoarticolato che, in località Mezzomonte di Sotto, intralciava la circolazione stradale, contravvenendo al divieto di transito indicato con segnaletica verticale.

I controlli - precisa l'Arma in una nota - si sono svolti in particolare nella zona dell'Urban City, nei principali centri commerciali e nei luoghi dedicati al mercato cittadino. La Compagnia di Rovereto ha inoltre aumentato la presenza notturna e serale garantendo tre pattuglie per turno, nell'arco del fine settimana, dedicate, in particolare, al controllo sulle strade, piazze e quartieri, ma anche di svariati esercizi pubblici della Vallagarina. Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni al fine di prevenire e reprimere la consumazione di reati predatori nei Comuni della Vallagarina e dell'altipiano Cimbro. (ANSA).